بالصور.. ميسي "يُساند" نيمار ويقود تمرداً على "البارصا"

نشر ميسي على صفحته الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة له تجمعه بنيمار وسواريز في وقت حساس جدا، ومباشرة بعد رد نادي باريس سان جيرمان على "برشلونة" في قضيته ضد لاعبها البرازيلي، واعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، هذه الخطوة إعلان الحرب على إدارة "البلوغرانا"، خاصة وأنّ عدة لاعبين آخرين نشروا صورهم مع اللاعب الأغلى في كرة القدم.

تمردّ لاعبي "البارصا" على الإدارة، ووقوفهم في صف "نيمار"، إشارة واضحة إلى حدوث انشقاقات داخل الفريق، وسوء تسيير الإدارة الحالية التي تسير بالنادي للهاوية، خاصة وأنّ الجماهير الكتالونية ترفض مواصلة "بارثوميو" كرئيس، ويبدو أنّ "إدارة البلوغرانا" تعيش أيامها الأخيرة، خاصة وأنّ الضغط يكبر من يوم إلى آخر مع سوء التعامل مع نجوم الفريق وعدم التعاقد مع لاعبين آخرين.

من جهة أخرى رفع محامو "نيمار" دعوى قضائية ضد برشلونة، مطالبين إياهم بدفع ما يقارب الـ 26 مليون أورو لوالد البرازيلي كمنحة تجديد عقد اللاعب الصائفة الماضية.