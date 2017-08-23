الإتحاد الوطني لكرة السلة ينصّب مُجمّعه الفني الجديد سبتمبر المُقبل

وستجري عملية تنصيب المجمّع الفني الوطني لكرة السلة، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية، يوم السبت 9 سبتمبر المقبل، حيث سيشرف الطاقم الفني الذي سيتم تعيينه على العهدة الأولمبية الجديدة 2017-2022. إلى جانب هذا، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذا الإجتماع سيكون فرصة للإتحاد الوطني لكرة السلة، لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالموسم الجديد للعبة، أبرزها تحديد السن الأقصى لكل فئة، والذي سيتم فيه العمل بالقوانين والتصنيفات المنصوص عليها لدى الإتحاد الدولي لكرة السلة.

من جهة أخرى سيناقش هذا الإجتماع، الصيغة الجديدة التي سيتم إتباعها في تنظيم البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال)، لموسم 2017-2018، والتي من المقرّر أنّ تنطلق يوم 6 أكتوبر القادم.