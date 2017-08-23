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الإتحاد الوطني لكرة السلة ينصّب مُجمّعه الفني الجديد سبتمبر المُقبل

نشر يوم 2017/08/23 261 0 كريم.تيغرمت الإتحاد الوطني لكرة السلة ينصّب مُجمّعه الفني الجديد سبتمبر المُقبل
أعلن الإتحاد الوطني لكرة السلة، أمس الثلاثاء، عن موعد تنصيب المجمّع الفني الوطني للعبة، والمقرر في الـ9 من سبتمبر المقبل، كما سيكون هذا التاريخ فرصة لمناقشة برنامج البطولة الوطنية للموسم الجديد 2017-2018.

 

وستجري عملية تنصيب المجمّع الفني الوطني لكرة السلة، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية، يوم السبت 9 سبتمبر المقبل، حيث سيشرف الطاقم الفني الذي سيتم تعيينه على العهدة الأولمبية الجديدة 2017-2022. إلى جانب هذا، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذا الإجتماع سيكون فرصة للإتحاد الوطني لكرة السلة، لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالموسم الجديد للعبة، أبرزها تحديد السن الأقصى لكل فئة، والذي سيتم فيه العمل بالقوانين والتصنيفات المنصوص عليها لدى الإتحاد الدولي لكرة السلة. 

من جهة أخرى سيناقش هذا الإجتماع، الصيغة الجديدة التي سيتم إتباعها في تنظيم البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال)، لموسم 2017-2018، والتي من المقرّر أنّ تنطلق يوم 6 أكتوبر القادم.

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