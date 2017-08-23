كازوني: "العميد مُتأخر ونُسابق الزمن لتجهيز التشكيلة"

كشف التقني الفرنسي في تصريحات لتلفزيون "النهار" بالمعهد العالي للفندقة بعين البنيان، عن سعيه لبذل مُجهودات مُضاعفة بُغية تجهيزهم للسفرية التي تنتظرهم إلى بسكرة قائلا: "هناك بعض التأخر من ناحية التحضيرات مُقارنة بالعديد من الفرق، نحن نسعى لمُسابقة الزمن ولكن ذلك غير ممكن للأسف". وأضاف قائلا: "الآن نحن لا نملك أي خيار، علينا استغلال الوقت الذي تبقّى لنا من أجل تجهيز التشكيلة والأمر الأهم بالنسبة لي هو تطور مجموعتي بأفضل طريقة ممكنة لكي تُقدم أفضل ما لديها في الجولة الأولى من البطولة".

هذا وعادت تشكيلة العميد إلى أجواء التدريبات، في اليوم التالي من عودتهم إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من التربص في سانت ايتيان وهذا للتحضير لمواجهة اتحاد بسكرة هذا الجمعة في افتتاح الرابطة المحترفة الأولى.