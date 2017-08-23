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بلعياط: "أرضية "5 جويلية" ستكون جاهزة في 16 سبتمبر المُقبل"

نشر يوم 2017/08/23 3 0 كريم.تيغرمت بلعياط: "أرضية "5 جويلية" ستكون جاهزة في 16 سبتمبر المُقبل"
كشف مدير المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، نذير بلعياط، أنّ أرضية ملعب "5 جويلية" ستكون جاهزة للاستغلال بداية من 16 سبتمبر المقبل.

وأرجع نذير بلعياط، أسباب التأخر في انطلاق أشغال تهيئة أرضية ملعب "5 جويلية"، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "انطلقت الأشغال بالملعب يوم 18 جويلية الفارط، ولا تزال متواصلة، لم يكن لدينا متسع من الوقت لبدء الأشغال بسبب مباراة إتحاد الجزائر أمام كابس يونايتد الزيمبابوي في رابطة الأبطال". وبخصوص أجال تسليم الملعب، أضاف ذات المتحدث: "الأرضية لن تكون جاهزة إلا خلال مباراة مولودية الجزائر أمام النادي الإفريقي بتاريخ 16 سبتمبر القادم في كأس الكُنفيدرالية، وعلينا القيام  بالأشغال على أحسن وجه".

 وكانت إدارة ملعب 5 جويلية، قد رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة "العميد" للاستقبال في ذات الملعب، حيث سيُخصّص للداربيات والمباريات الدولية فقط، حسب ما أكّده وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي

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