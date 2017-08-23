إتحاد العاصمة يكشف عن الأرقام الجديدة للاعبيه

هذا وغيّر بعض اللاعبين أرقام قمصانهم على غرار "أمير سعيود" الذي فضّل حمل القميص رقم "18" عوض الرقم "10"، في حين سيرتدي مدلل "أولاد البهجة" زيري حمار الرقم "10"، وهو الرقم المفضّل لجماهير سوسطارة الذي سبق للعديد من اللاعبين المميزين حمله، على غرار "عز الدين رحيم"، "حسين آشيو"، "حامية بوعلام" و"يوسف بلايلي".

من جهة أخرى اختار المستقدم الجديد "أسامة شيتة" الرقم "02"، في حين اختار "فوزي يايا" الرقم "7" وسيحمل حمزاوي الرقم "9". أما اللاعب المالي "سيديبي" سيرتدي الرقم "04" وبالنسبة لـ "رضوان شريفي" فسيحمل الرقم "19".

يذكر أنّ اتحاد العاصمة سيواجه نادي بارادو في أول جولات الدوري هذا السبت في ملعب "عمر حمادي" ببولوغين بدءاً من الساعة 19.00.