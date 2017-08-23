أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

إتحاد العاصمة يكشف عن الأرقام الجديدة للاعبيه

نشر يوم 2017/08/23 1 0 أمير بهلول إتحاد العاصمة يكشف عن الأرقام الجديدة للاعبيه
كشفت "إدارة" إتحاد العاصمة على التعداد الكامل للفريق، وأرقام اللاعبين عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، تحسبا للموسم الجديد 2017/2018 الذي سينطلق هذه الجمعة. ويعوّل أبناء الزي الأحمر والأسود اللعب على عدة جبهات بالأخص "رابطة أبطال إفريقيا".

  هذا وغيّر بعض اللاعبين أرقام قمصانهم على غرار "أمير سعيود" الذي فضّل حمل القميص رقم "18" عوض الرقم "10"، في حين سيرتدي مدلل "أولاد البهجة" زيري حمار الرقم "10"، وهو الرقم المفضّل لجماهير سوسطارة الذي سبق للعديد من اللاعبين المميزين حمله، على غرار "عز الدين رحيم"، "حسين آشيو"، "حامية بوعلام" و"يوسف بلايلي".

من جهة أخرى اختار المستقدم الجديد "أسامة شيتة" الرقم "02"، في حين اختار "فوزي يايا" الرقم "7" وسيحمل حمزاوي الرقم "9". أما اللاعب المالي "سيديبي" سيرتدي الرقم "04" وبالنسبة لـ "رضوان شريفي" فسيحمل الرقم "19".

يذكر أنّ اتحاد العاصمة سيواجه نادي بارادو في أول جولات الدوري هذا السبت في ملعب "عمر حمادي" ببولوغين بدءاً من الساعة 19.00.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا