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بالفيديو- قطر تكشف عن ملعب" الثمامة" المقتبس من لباس تقليدي

نشر يوم 2017/08/23 1388 0 أمير بهلول بالفيديو- قطر تكشف عن ملعب" الثمامة" المقتبس من لباس تقليدي
كشف منظمو مونديال "قطر"2022"، عن الملعب السادس الذي سيستضيف فعاليات العرس العالمي والذي أطلق عليه ملعب "الثمامة".

 ويعتبر "الملعب" من تصميم القطري "إبراهيم الجيدة"، والذي اقتبسه من لباس تقليدي في المنطقة، وهو عبارة عن غطاء الرأس يرتديه الرجال، وهو تحفة فنية. هذا وسيتسع الملعب لأكثر من 40 ألف متفرج، كما سيتم وضع تقنية التبريد مثلما حدث في الملاعب السابقة، وسينتهي تشييده في عام 2020 قبل عامين من بداية المونديال، وسيكون هذا الملعب واحدا من أكثر الملاعب حداثة في العالم.

كما سيحضتن ملعب "الثمامة" عدة مباريات في دوري المجموعات، وأيضا مباريات في الدور الثاني من المونديال الذي سيكون لأول مرة في الخليج العربي، على أنّ يحتضن آخر مباراة له في الدور الربع نهائي.

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