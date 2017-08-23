بالفيديو- قطر تكشف عن ملعب" الثمامة" المقتبس من لباس تقليدي

ويعتبر "الملعب" من تصميم القطري "إبراهيم الجيدة"، والذي اقتبسه من لباس تقليدي في المنطقة، وهو عبارة عن غطاء الرأس يرتديه الرجال، وهو تحفة فنية. هذا وسيتسع الملعب لأكثر من 40 ألف متفرج، كما سيتم وضع تقنية التبريد مثلما حدث في الملاعب السابقة، وسينتهي تشييده في عام 2020 قبل عامين من بداية المونديال، وسيكون هذا الملعب واحدا من أكثر الملاعب حداثة في العالم.

كما سيحضتن ملعب "الثمامة" عدة مباريات في دوري المجموعات، وأيضا مباريات في الدور الثاني من المونديال الذي سيكون لأول مرة في الخليج العربي، على أنّ يحتضن آخر مباراة له في الدور الربع نهائي.

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