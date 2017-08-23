لوكاكو يستفز رونالدو: "ميسي أفضل منك"

وكان "الدون" قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، تغريدة ردا على قرار المحكمة الرياضية بإبقاء عقوبة 5 مباريات: "قرار آخر مجحف وغير منصف، هذا ليس عدلا ولكني لن أسقط ولن أفقد الأمل، وكالعادة سأعود أقوى مما كنت، شكرا للجماهير التي تدعمني".

ورد "لوكاكو" على صورة وتغريدة مهاجم "الملكي" قائلا: "لكن ميسي هو الأفضل يا صديقي"، حيث اعتبر المتتبعون هذه التغريدة استفزازا لرونالدو، في انتظار الإعلان عن إسم أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية، بعدما تم الإعلان عن قائمة 23 لاعبا من قبل "الفيفا" للتنافس عليها.