روني يعتزل اللعب دوليا

يعتبر "الغولدن بوي"، الهدّاف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة"، كما أنه قدّم كل شيء لبلاده، لكن لم يسعفه الحظ في تحقيق أي لقب مع منتخب بلاده، وكانت أول مشاركة له مع المنتخب سنة 2003 عندما واجه المنتخب الأسترالي، أين كان يحمل القميص رقم 23، كما كان من المقرّر أنّ يخوض مع المنتخب الإنجليزي مباريات ضد مالطا وسلوفاكيا، لكنّه قرّر الاعتزال.

وكان روني قد نشر خبر اعتزاله عبر بيان رسمي جاء فيه: "من الفخر أنّ يتم استدعائي مرة أخرى للمنتخب الإنجليزي من طرف المدرب ساوثجيت، أنا حقا أتشرّف بهذا الأمر، لكن مع الأسف لا يمكنني تلبية هذا الاستدعاء"، وأضاف: "لقد فكرت طويلا قبل اتخاذ قرار الاعتزال دوليا، وقد تحدثت مع مدرب المنتخب الإنجليزي بهذا الصدد"، وتابع لاعب اليونايتد سابقا: "كان قرارا صعباً، تحدثت فيه مع العائلة ومع مدربي الحالي والمقرّبون لي".

في حين ختم "الفتى الذهبي"، حديثه: "كان من الفخر حمل قميص المنتخب الوطني، كان أمرا خاصا بالنسبة لي، فكلما استدعيت لتثميل المنتخب سواءً كلاعب أو كقائد أشعر بالفخر والاعتزاز، وأودّ أشكر الجميع على اللحظات الجميلة التي عشتها مع منتخب الأسود الثلاثة".