زطشي يجتمع بقرباج ويتصالح معه مجددا

نشرت الصفحة الرسمية لـ"الفاف" على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة جديدة تخص اجتماع المكتب الفيدرالي الذي تم انعقاده صباح الأربعاء بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والذي عرف عقد مصالحة جديدة بين "زطشي" و"محفوظ قرباج" بعد الجدل الكبير الذي صنعه الطرفان عبر وسائل الإعلام في الفترة الماضية بسبب الغياب غير المبرر لرئيس الرابطة عن اجتماعات المكتب الفيدرالي.

وجاء في تغريدة الفاف على تويتر: "رئيس الفاف ورئيس الرابطة تحدثا بكل شفافية حول الجدل الذي شهدته وسائل الإعلام في

وأضافت الفاف في تغريدة أخرى: "بعد مناقشة صريحة وبناءة، قرر الطرفان العمل على فتح صفحة جديدة من أجل مصلحة كرة القدم الجزائرية.