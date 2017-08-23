"بن زية" ينافس "نيمار" على خطورة الفرص

كشف موقع الإحصائيات العالمي "سكواوكا"، أن بن زية احتل المركز الثاني على مستوى القارة العجوز خلف النجم البرازيلي "نيمار دا سيلفا" من حيث صناعة الفُرص الخطيرة، حيث كشفت الارقام أن مُهاجم المنتخب الوطني ورغم لعبه مُصابا إلا أنه تمكن من خلق ست مُحاولات "خطيرة" لزملائه، ولم يتفوق عليه الوافد الجديد لباريس سان جيرمان سوى بخطوة وحيدة "7 فُرص خطيرة".

ويتواجد بن زية حاليا في فترة نقاهة بعد المُشكل العضلي الذي تعرض له مؤخرا على مُستوى العضلات المُقربة، والذي قد يحرمه من خطف مكانة مع المنتخب الوطني قبل سفرية زامبيا.