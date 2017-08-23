زطشي يطهّر الفاف من تبعية روراوة ويدرس إنهاء شراكة "أسبيتار"

نشرت "الفاف" عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة جديدة تخص القرارات التي خرج بها اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد صبيحة اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، والذي نتج عنه تركيب لجنة لدراسة عقد الشراكة مع مستشفى "أسبيتار" والبت في تجديد العقد من عدمه.

ويسعى الرئيس زطشي، لتطهير هيئته من كل بقايا الرئيس السابق محمد روراوة، الذي كان وراء إمضاء عقد الشراكة مع مستشفى "أسبيتار" منذ 2010، تاريخ توقيع أول اتفاق رسمي بين الطرفين، والذي ينص على أن يوفر "أسبيتار" الخدمات الطبية للمنتخب الجزائري، بما في ذلك الفحوص الطبية

الشاملة لجميع اللاعبين.