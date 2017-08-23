ألكاراز: "لن أستدعي بودبوز لمواجهة زامبيا"

وجاء قرار المدرب الإسباني بإبعاد اللاعب الجديد لبيتيس من المواجهة المقبلة للخضر أمام زامبيا، بعد استفساره عن حالته الصحية من طرف مدرب الفريق "كوكي سيتين"، وصرح الناخب الجزائري لصحيفة "ماركا" الإسبانية فيما يخص يخص المواجهتين المقبلتين للخضر في 2 و5 سبتمبر أمام منتخب زامبيا، قائلا:" بودبوز لن يكون معنيا، ومن المستحيل أن يسافر ويضيع يوما كاملا من الاسترجاع"، وتابع المدرب السابق لغرناطة الإسباني: "لقد تحدثت بالفعل مع كوكي سيتين وسيرا فيرير، وأعلمتهما بأن بودبوز ليس مجبرا على التواجد مع الخضر في المباراة المقبلة، فمن المهم بالنسبة لناديه بيتيس والمنتخب الجزائري أن لا يضيع اللاعب ولو يوما واحدا من الاسترجاع حتى يشفى تماما ويعود إلى كامل جاهزيته البدينية".

من جانب آخر، أشاد الإسباني كثيرا باللاعب السابق لمونبوليي، واستحسن الخطوة التي قام بها نادي ريال بتيس باستقدامه هذا الصيف، معددا خصال بودبوز والدور الذي من الممكن أن يلعبه في صفوف فريقه الجديد.