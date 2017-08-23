أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالصور.. كوتينيو يظهر أخيرا في شوارع ليفربول ويزور حلاقه متخفيا

نشر يوم 2017/08/23 1 0 عبد الرؤوف بن طيب بالصور.. كوتينيو يظهر أخيرا في شوارع ليفربول ويزور حلاقه متخفيا
تناقلت صحيفة "الميرور" البريطانية الشهيرة، صورا حصرية للدولي البرازيلي "فيليب كوتينيو" النجم الأول لنادي ليفربول، الذي ظهر لأول مرة مرة منذ فشل صفقة التحاقه بنادي برشلونة الإسباني.

وعاش اللاعب البرازيلي الأسابيع الأخيرة تحت ضغط شديد، بعدما تقدم بطلب رسمي إلى إدارة ليفربول، عبّر من خلاله عن رغبته في مغادرة "الريدز" والالتحاق بصفوف برشلونة الذي وضعه ضمن الألوليات لتعويض رحيل مواطنه "نيمار"، غير أن الفريق الإنجليزي بقي متكسا بموقفه ورفض كل محاولات الإسبان، مؤكدا أنه لن يتخلى عن لاعبه مهما كانت قيمة العرض المالي.

وظل كوتينيو خلال هذه الفترة ملتزما الصمت، ولم يظهر تماما في تدريبات الفريق بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر، ليظهر اليوم في شوارع ليفربول لأول مرة منذ تقدمه بطلب الرحيل، حيث زار محل أحد الحلاقين في المدينة، وكان يرتدي لباسا رياضيا متخفيا ليبتعد عن الأنظار.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا