بالصور.. كوتينيو يظهر أخيرا في شوارع ليفربول ويزور حلاقه متخفيا

وعاش اللاعب البرازيلي الأسابيع الأخيرة تحت ضغط شديد، بعدما تقدم بطلب رسمي إلى إدارة ليفربول، عبّر من خلاله عن رغبته في مغادرة "الريدز" والالتحاق بصفوف برشلونة الذي وضعه ضمن الألوليات لتعويض رحيل مواطنه "نيمار"، غير أن الفريق الإنجليزي بقي متكسا بموقفه ورفض كل محاولات الإسبان، مؤكدا أنه لن يتخلى عن لاعبه مهما كانت قيمة العرض المالي.

وظل كوتينيو خلال هذه الفترة ملتزما الصمت، ولم يظهر تماما في تدريبات الفريق بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر، ليظهر اليوم في شوارع ليفربول لأول مرة منذ تقدمه بطلب الرحيل، حيث زار محل أحد الحلاقين في المدينة، وكان يرتدي لباسا رياضيا متخفيا ليبتعد عن الأنظار.