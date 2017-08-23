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شقيقة كريستيانو :" لا أحد بإمكانه المساس بالرقم 1 والعالم سيشاهد قوته مجددا"

نشر يوم 2017/08/23 376 0 عبد الرؤوف بن طيب شقيقة كريستيانو :" لا أحد بإمكانه المساس بالرقم 1 والعالم سيشاهد قوته مجددا"
أبدت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تضامنها اللا مشروط مع النجم الأول لنادي ريال مدريد، بعد العقوبة القاسية التي سلطها عليه الاتحاد الإسباني بحرمانه من اللعب في خمسة مباريات بعد طرده في كلاسيكو الذهاب أمام برشلونة

ونشرت شقيقة الدولي البرتغالي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهرت فيها تضامنا واسعا مع شقيقها، حيث قالت :" هناك من يحاول التأثير على اللاعب الأفضل، ولكن كريستيانو لا أحد قادر على المساس به أو التقليل من شأنه، سيظل الرقم واحد والأفضل".

وأضافت قائلة :" عندما يعود اللاعب من عقوبة ظالمة بحرمانه من مشاركة رفاقه في خمسة مباريات، سيكتسب قوة عظيمة لا يمكن لأحد في العالم أن يكتسبها أو يعرف مصدرها"

وختمت قائلة :" من يظن بأن كريستيانو أظهر كل قوته فهو مخطئ، العمل الكبير قادم والعدالة ستأخذ مجراها، ستشاهدونه بوجه أقوى لم يسبق لكم مشاهدته من قبل."

 

 

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