شقيقة كريستيانو :" لا أحد بإمكانه المساس بالرقم 1 والعالم سيشاهد قوته مجددا"

ونشرت شقيقة الدولي البرتغالي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهرت فيها تضامنا واسعا مع شقيقها، حيث قالت :" هناك من يحاول التأثير على اللاعب الأفضل، ولكن كريستيانو لا أحد قادر على المساس به أو التقليل من شأنه، سيظل الرقم واحد والأفضل".

وأضافت قائلة :" عندما يعود اللاعب من عقوبة ظالمة بحرمانه من مشاركة رفاقه في خمسة مباريات، سيكتسب قوة عظيمة لا يمكن لأحد في العالم أن يكتسبها أو يعرف مصدرها"

وختمت قائلة :" من يظن بأن كريستيانو أظهر كل قوته فهو مخطئ، العمل الكبير قادم والعدالة ستأخذ مجراها، ستشاهدونه بوجه أقوى لم يسبق لكم مشاهدته من قبل."