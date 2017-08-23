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أهم القرارت التي خرج بها اجتماع المكتب الفدرالي اليوم

نشر يوم 2017/08/23 106 0 أدم.ع أهم القرارت التي خرج بها اجتماع المكتب الفدرالي اليوم
عقد أعضاء المكتب الفدرالي عشية الأربعاء، اجتماعا خاصا بقيادة رئيس"الفاف"، خير الدين زطشي بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، وخرج أعضاء المكتب بعدة قرارت حاسمة أهمها :

- تطبيق كامل قرارات المكتب الفدرالي الذي خرج به أعضاء المكتب يوم 26 جويلية 2017، والملزم بإعادة توزان جميع أقسام البطولات الهاوية. 

- تحديد 27 إجازة لفرق رديف القسم الثاني و الأول موبيليس. 

- الدعوة إلى جلسة عمل بين "الفاف" و الرابطة المحترفة  لدراسة كفية توزيع حقوق البث التلفزيون للنوادي. 

- رئيس "الفاف"، ورئيس الرابطة تحدثا بصراحة حول الجدل في وسائل الإعلام بين الهيئتين.

- بعد مناقشة صريحة وبناءة، تقرر بدأ مرحلة جديدة بين رئيسي "الفاف" و الرابطة المحترفة ، وهذا لخدمة  كرة القدم الجزائرية.

- دعوة النوادي الهاوية إلى تطهير أوضاعهم المالية، بهدف الانضمام إلى الجمعيات الرياضة.

-  الزامية نوادي القسم الأول و الثاني موبيليس على تنظيف أوضاعهم المالية قبل 15 ديسمبرالقادم .

- تعين لجنة خاصة  لدراسة عقد شركة "أسبيتار" و الفاف  في تجديد العقد أو عدمه.

- تعين لجنة لمراقبة المنشطات في مختلف بطولة كرة القدم للهواة الموسم المقبل.

- توجيه الدعوة لفرانسوا بلاكارت، المستشار الحالي للإتحادية الفرنسية خلال الفترة بين  11 و 13 سبتمبر المقبل، ليحل بأرض الوطن، زيارة تدخل في إطار تبادل الخبرات والمعارف الكروية.

- منحة خاصة تقدر بـ  10 000 000 دج  للفريقين اللذين نشطا نهائي كأس الجمهورية موسم 2016-2017 (شباب بلوزداد ،و وفاق سطيف )

-  15000000 دج للفائز بكأس الجمهورية موسم 2017-2018 و 10000000 دج لمن يلعب النهائي الموسم المقبل. 

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