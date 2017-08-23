أهم القرارت التي خرج بها اجتماع المكتب الفدرالي اليوم

- تطبيق كامل قرارات المكتب الفدرالي الذي خرج به أعضاء المكتب يوم 26 جويلية 2017، والملزم بإعادة توزان جميع أقسام البطولات الهاوية.

- تحديد 27 إجازة لفرق رديف القسم الثاني و الأول موبيليس.

- الدعوة إلى جلسة عمل بين "الفاف" و الرابطة المحترفة لدراسة كفية توزيع حقوق البث التلفزيون للنوادي.

- رئيس "الفاف"، ورئيس الرابطة تحدثا بصراحة حول الجدل في وسائل الإعلام بين الهيئتين.

- بعد مناقشة صريحة وبناءة، تقرر بدأ مرحلة جديدة بين رئيسي "الفاف" و الرابطة المحترفة ، وهذا لخدمة كرة القدم الجزائرية.

- دعوة النوادي الهاوية إلى تطهير أوضاعهم المالية، بهدف الانضمام إلى الجمعيات الرياضة.

- الزامية نوادي القسم الأول و الثاني موبيليس على تنظيف أوضاعهم المالية قبل 15 ديسمبرالقادم .

- تعين لجنة خاصة لدراسة عقد شركة "أسبيتار" و الفاف في تجديد العقد أو عدمه.

- تعين لجنة لمراقبة المنشطات في مختلف بطولة كرة القدم للهواة الموسم المقبل.

- توجيه الدعوة لفرانسوا بلاكارت، المستشار الحالي للإتحادية الفرنسية خلال الفترة بين 11 و 13 سبتمبر المقبل، ليحل بأرض الوطن، زيارة تدخل في إطار تبادل الخبرات والمعارف الكروية.

- منحة خاصة تقدر بـ 10 000 000 دج للفريقين اللذين نشطا نهائي كأس الجمهورية موسم 2016-2017 (شباب بلوزداد ،و وفاق سطيف )

- 15000000 دج للفائز بكأس الجمهورية موسم 2017-2018 و 10000000 دج لمن يلعب النهائي الموسم المقبل.