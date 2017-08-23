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بالأرقام ... "شاكيرا" تجني في شهرين أكثر مما يتقاضاه بيكيه في عام !!!

نشر يوم 2017/08/23 390 0 عبد الرؤوف بن طيب بالأرقام ... "شاكيرا" تجني في شهرين أكثر مما يتقاضاه بيكيه في عام !!!
فجر موقع إسباني متخصص في الجانب الاقتصادي للرياضيين، مفاجأة كبرى بعدما كشف عن قيمة المداخيل التي تجنيها المغنية الكولومبية الشهيرة "شاكيرا"، صديقة المدافع الدولي الإسباني لبرشلونة جيرارد بيكيه.

وكشف الموقع الإسباني، بإن المغنية الكولومبية تجني ما قيمته 130 ألف أورو يوميا، ومداخيلها الشهرية تقارب الأربعة ملايين أورو، ما يعني أضعافا مضاعفة مقارنة بصديقها جيرارد بيكيه، الذي يبلغ راتبه السنوي مع برشلونة 5.8 مليون أورو. 

وأكد الموقع أن شاكيرا تجني في شهرين فقط أكثر مما يتقاضاه النجم الدولي الإسباني طيلة السنة، على الرغم من أنه يبقى من أكثر اللاعبين دخلا في النادي الكتالوني، ويتمثل مصدر مداخيل شاكيرا في مبيعات الألبومات، الحفلات الغنائية، الموضات الإشهارية والإعلانات التجارية.

 

 

 

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