منتخب أقل من 15 سنة بأقمصة مختلفة !

من بين المهازل التي وقعت مع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لأقل من 15 سنة، في مشاركته بدورة شمال كأس إفريقيا المقامة بمدينة الرباط المغربية، هي ارتدء لاعبي الخضر لأقمصة مختلفة خلال مباراة تونس، وهو أظهرته الصورة التي وضعتها "الفاف" عبر صفحتها الإلكترونية، فهناك من اللاعبين من دخلوا بأقمصة عليها خطوط " أديداس " على الكتف و هناك من دخلوا اللقاء بقميص أخر، وهذا ان دّل على شيئ، فإنه يدّل على إهمال المكلفيين بهذا المنتخب و اللااحترافيتهم.

يشار أن منتخب أقل من 15 سنة انهزم أمام تونس بثنائية في أول لقاء، و فاز على المغرب في ثاني لقاء بركلات الترجيح وغدا الخميس يواجه منتخب ليبيا.