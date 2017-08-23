دي ماريا يخلق فوضى في برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن نادي برشلونة الإسباني، قد توصل لأتفاق شبه رسمي مع لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا

بات التحاق لاعب ريال مدريد السابق و الحالي لباريس سان جيرمان الأرجنتيني دي ماريا 29 سنة ،على بعد خطوة من برشلونة، وهذا بعدما قامت ادارة البارصا بدفع 50 مليون أورو لباريس لأجل دي ماريا للتخلي عنه، ورغم أن بعض المصارد من فرنسا قالت أن رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي رفض هذا المبلغ وطالب بالمزيد إلا أن الإسبان لا يرون ذلك .

في المقابل تفاعل أنصار النادي الكتالوني العملاق مع خبر اتفاق البارصا مع "دي ماريا" الذي يعتبرونه عدوا لفريقهم، قبل أن لا يكون كفؤا لحمل قميصه.

و كتب الإعلامي البرشلوني "البرت روجيه" في هذا الصدد مذكرا دي ماريا بما فعله بأنصار الكتلان عندما كان لاعبا في الغريم ريال مدريد :" اللاعب الذي اشار باصبعه لجماهير البارصا بقصد السكوت ، في برشلونة ..امر غير منطقي وغير عقلاني" .