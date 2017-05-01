التحقيقات تكشف مفاجأة صادمة.. خاطف الطفل سليم بتيزي وزو مقاول

وحسب النائب العام، فإن خاطف الطفل سليم هو مقاول من المنطقة ويبلغ من العمر 39 سنة، مضيفا أن مرتكب الجريمة اعترف خلال مراحل التحقيق معه، أن فعلته كانت بدوافع شخصية، بعدما تعرض لضائقة مالية.

كما كشف النائب العام أن عائلة الطفل سليم تلقت مكالمتين من طرف الخاطف، لكن لم يطلب فدية، وتم تحديد صاحب المكالمة رغم أنه اتصل من رقم مخفي، كما تم توقيف صاحب المكالمة كمشتبه رئيسي

وحسب التفاصيل التي ذكرها النائب العام، فإن المختطف أغلق فم الطفل بشريط لاصق ووضعه داخل صندوق السيارة.

ويذكر أنه تم يوم أمس الأحد تحرير الطفل سليم البالغ من العمر 9 سنوات بعد اختفائه يوم الخميس بمنطقة بني زمنزر بتيزي وزو، بعد تخصيص قوات الدرك الوطني كل امكانياتها والتي سمحت بالتعجيل بمعرفة مصيره وإنقاذه.

وتمكنت مصالح الدرك من توقيف 3 أشخاص تورطوا في اختطاف الطفل سليم، حيث طلبوا فدية من عائلة الطفل قبل أن يتم توقيفهم.