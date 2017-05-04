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نسبة التصويت تصل 15.58 بالمائة على المستوى الوطني

نشر يوم 2017/05/04 7727 0 حمزة عساس نسبة التصويت تصل 15.58 بالمائة على المستوى الوطني
أعلن وزير الداخلية والحماعات المحلية نور الدين بدوي أن نسبة التصوبت في الإنتخابات التشريعية وصلت إلى 15.58 من المائة في حدود الساعة الثانية زوالا، مشيرا الى أن عملية التصويت تسير بشكل عادي وبوتيرة عادية.

وأوضح بدوي أن نسبة التصويت في ولاية بشار بلغت 20.61 من المائة على الثانية زوالا في حين سجلت ذات الولاية نسبة 20.31 في نفس الفترة في تشريعيات 2012، ووصلت نسبة التصويت بولاية البليدة 20.81 من المائة في حين سجلت 15.15 في تشريعيات 2012.

ووصلت نسبة التصويت بولاية تمنراست حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية 23.82 من المائة، وبتلمسان 16.14 من المائة وفي ولاية تيزي وزو 7.37 من المائة وفي العاصمة وصلت نسبة التصويت 10 من المائة.

وشدد بدوي على أن عملية التصويت تسير بوتيرة عادية ومنتظمة، دون تسجيل أي تحاوزات خطيرة، داعيا في ذات السياق النساء إلى تسجيل حضورهن في الاقتراع بكث

 

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