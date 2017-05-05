النتائج الأولية غير الرسمية في 31 ولاية

النتائج الأولية غير الرسمية هي:
جبهة التحرير الوطني 93
التجمع الوطني الديموقراطي 58
تحالف حمس 29
تاج 10
الأحرار 19
الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 9
الحركة الشعبية الجزائرية 6
جبهة المستقبل 7
جبهة القوى الإشتراكية 4
الحزب الوطني للتضامن والتنمية 3
التحالف الجمهوري 3
حزب الكرامة 3
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 2
حزب الحرية العدالة 2
حزب العمال 2
حركة الوفاق الوطني 2
جبهة الجزائر الجديدة 1
التجمع من أجل الجمهورية 1
حركة الإصلاح 1
الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 1
حزب النظال الوطني 1
الإتحاد للتجمع الوطني و1
حزب الحرية والديموقراطية 1
حزب التجديد 1
عهد 54 1
حزب المواطنين الأحرار 1
حزب الشباب 1
التجمع الوطني الجمهوري 1
حزب القوى الديموقراطية الإجتماعية 1
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