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النتائج الأولية غير الرسمية في 31 ولاية

نشر يوم 2017/05/05 25364 1 أمينة لعلالي النتائج الأولية غير الرسمية في 31 ولاية
تحصل موقع النهار أون لاين، صبيحة اليوم الجمعة، على النتائج الأولية غير الرسمية في 31 ولاية.

 النتائج الأولية غير الرسمية هي:

   جبهة التحرير الوطني 93 

 التجمع الوطني الديموقراطي 58

تحالف حمس 29

تاج 10          

الأحرار 19

الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 9

 الحركة الشعبية الجزائرية  6

 جبهة المستقبل 7

جبهة القوى الإشتراكية 4

الحزب الوطني للتضامن والتنمية 3

التحالف الجمهوري 3

 حزب الكرامة 3

التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 2

حزب الحرية العدالة 2

حزب العمال 2

حركة الوفاق الوطني 2

جبهة الجزائر الجديدة 1

التجمع من أجل الجمهورية 1

حركة الإصلاح 1

الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 1

حزب النظال الوطني 1

الإتحاد للتجمع الوطني و1

حزب الحرية والديموقراطية 1

حزب التجديد 1

عهد 54  1

حزب المواطنين الأحرار 1

حزب الشباب 1

التجمع الوطني الجمهوري 1

حزب القوى الديموقراطية الإجتماعية 1

 

 

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رشيد - خنشلة 2017-05-05T08:47:31+00:00
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يارب بغينا FLN , حزب الشهداء والمجاهدين ، واشكر الشعب الجزائر على آداء واجبه الانتخابي بكل شفافية و ديمقراطية . تحيا الجزائر
0
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