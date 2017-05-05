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الأرندي يسجّل تقدّمه في تشريعيات 2017 و يشكر الناخبين المصوتين على قوائمه

نشر يوم 2017/05/05 6280 1 إيمان ضيف الله الأرندي يسجّل تقدّمه في تشريعيات 2017 و يشكر الناخبين المصوتين على قوائمه
تقدّم حزب التجمّع الوطني الدّيمقراطي بأحر تشكراته، إلى جميع النّاخبين والناخبات الذين صوتوا على قوائمه في إطار الإنتخابات التشريعية لتجديد المجلس الوطني الشعبي.حسبما جاء في بيان للأرندي.

وجاء في بيان الأرندي تحوز النهار أون لاين على نسخة منه، على إثر جمع النتائج الأوليّة الخاصّة باقتراع الرابع ماي 2017 المحصّل عليها عن طريق هياكله المحليّة، يسجّل التجمّع الوطني الديمقراطي بارتياح تقدّمه بحوالي خمسين  بالمائة % 50 في عدد نوابه، الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة 2012، إلى حوالي مائة نائب خلال تشريعيات 2017. اذ يتقدم التجمّع الوطني الديمقراطي بأحر تشكراته الى الناخبين والناخبات الذين صوتوا على قوائمه.

وفي نفس السياق، حيّا الأمين العام  للأرندي كذلك، جميع مناضلاته و مناضليه، على المجهودات الّتي بذلوها و التي توجت بهذه النتيجة، بما فيها احتلاله المراتب الأولى في العديد من الولايات.

و أضاف نفس البيان، أنّ التجمّع الوطني الديمقراطي التزم بتجنيد نوابه، خدمة للتّجسيد الميداني لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك تحقيق البرنامج الخاص به الذي تقدّم به إلى المواطنين خلال الحملة الإنتخابية الفارطة للإشارة، أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي حصوله على أكثر من 100 مقعد. 

 

 

 

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علاء الدين - biskra 2017-05-05T10:42:02+00:00
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تحيا rnd تحيا اويحي الرجل الذكي
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