النتائج الأولية غير الرسمية الخاصة بالتشريعيات في 48 ولاية

تحصل موقع النهار "أون لاين"، صبيحة اليوم الجمعة، على النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية في 48 ولاية.

جبهة التحرير الوطني 167 مقعدا

التجمع الوطني الديموقراطي 96 مقعدا

تحالف حمس وجبهة التغيير 39 مقعدا

حزب تجمع أمل الجزائر 16 مقعدا

المترشحون الأحرار 26 مقعدا

الاتحاد من أجل العدالة والبناء 15 مقعدا

الحركة الشعبية الجزائرية 13 مقعدا

جبهة المستقبل 11 مقعدا

جبهة القوى الإشتراكية 15 مقعدا

الحزب الوطني للتضامن 3 مقاعد

التحالف الجمهوري 3 مقاعد

حزب الكرامة 4 مقاعد

التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 5 مقاعد

حزب الحرية العدالة 2

حزب العمال 10 مقاعد

حركة الوفاق الوطني 4 مقاعد

جبهة الجزائر الجديدة مقعد واحد

التجمع من أجل الجمهورية مقعد واحد

حركة الإصلاح الوطني مقعد واحد

حركة العمال الجزائريين مقعد واحد

حزب النضال الوطني مقعدين

الإتحاد للتجمع الوطني مقعد واحد

حزب الحرية والديموقراطية مقعد واحد

حزب التجديد الجزائري مقعد واحد

حزب عهد 54 مقعدين

حزب المواطنين الأحرار مقعد واحد

حزب الشباب مقعد واحد

التجمع الوطني الجمهوري مقعد واحد

حزب القوى الديموقراطية مساعد 3

الإتحاد الوطني الديموقراطي 2

حركة العدل والبيان 1

حركة الإنفتاح مقعد واحد

الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية 1