النتائج الأولية غير الرسمية الخاصة بالتشريعيات في 48 ولاية

تحصل موقع النهار "أون لاين"، صبيحة اليوم الجمعة، على النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية في 48 ولاية.
جبهة التحرير الوطني 167 مقعدا
التجمع الوطني الديموقراطي 96 مقعدا
تحالف حمس وجبهة التغيير 39 مقعدا
حزب تجمع أمل الجزائر 16 مقعدا
المترشحون الأحرار 26 مقعدا
الاتحاد من أجل العدالة والبناء 15 مقعدا
الحركة الشعبية الجزائرية 13 مقعدا
جبهة المستقبل 11 مقعدا
جبهة القوى الإشتراكية 15 مقعدا
الحزب الوطني للتضامن 3 مقاعد
التحالف الجمهوري 3 مقاعد
حزب الكرامة 4 مقاعد
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 5 مقاعد
حزب الحرية العدالة 2
حزب العمال 10 مقاعد
حركة الوفاق الوطني 4 مقاعد
جبهة الجزائر الجديدة مقعد واحد
التجمع من أجل الجمهورية مقعد واحد
حركة الإصلاح الوطني مقعد واحد
حركة العمال الجزائريين مقعد واحد
حزب النضال الوطني مقعدين
الإتحاد للتجمع الوطني مقعد واحد
حزب الحرية والديموقراطية مقعد واحد
حزب التجديد الجزائري مقعد واحد
حزب عهد 54 مقعدين
حزب المواطنين الأحرار مقعد واحد
حزب الشباب مقعد واحد
التجمع الوطني الجمهوري مقعد واحد
حزب القوى الديموقراطية مساعد 3
الإتحاد الوطني الديموقراطي 2
حركة العدل والبيان 1
حركة الإنفتاح مقعد واحد
الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية 1
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