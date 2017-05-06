إرهابي يسلم نفسه للجيش في تمنراست وبحوزته مسدس رشاش وذخيرة

وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها، أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أوقفوا بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 94 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و1000 لتر من الوقود.