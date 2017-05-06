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إرهابي يسلم نفسه للجيش في تمنراست وبحوزته مسدس رشاش وذخيرة

نشر يوم 2017/05/06 4621 0 عمر.ت إرهابي يسلم نفسه للجيش في تمنراست وبحوزته مسدس رشاش وذخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، ان الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" والمدعو "أبو عابد" ، سلم نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها، أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أوقفوا بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 94 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و1000 لتر من الوقود.

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