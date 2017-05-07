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هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب باتنة

نشر يوم 2017/05/07 2920 0 أمينة.عمر هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب باتنة
سجلت صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 10و09 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجة على سلم ريشتر باتنة، حسب بيان لمركز البحث، في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة الأرضية بـ12 كيلومتر شمال غرب مروانة التابعة لولاية باتنة، حسب ذات البيان. 

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