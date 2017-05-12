القضاء على 4 إرهابيين آخرين في عين الدفلى

ارتفع عدد الارهابيين الذين تم القضاء عليهم اليوم الجمعة، إلى خمسة، بعدما أن تم القضاء على أربعة أخرين في عملية لقوات الجيش الوطني الشعبي، غربي ولاية عين الدفلى.

وأفاد بين لوزارة الدفاع الوطني أنه تم القضاء على أربعة ارهابيين بعد ظهر اليوم، كما تم استرجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى بمنطقة واد الكبير بلدية العبادية، بولاية عين الدفلى.

وكان قد تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم، من القضاء على إرهابي بمنطقة زقاغة الجبلية الواقعة شمال غربي إقليم ولاية عين الدفلى، كما تم حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف كان بحوزته، ليتم القضاء على أربعة ارهابيين اخرين بعد ظهر اليوم، في نفس المنطقة، لترتفع حصيلة عملية الجيش إلى خمسة إرهابيين قضي عليهم، وإسترجاع خمسة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وأشارت مصادر للنهار أن عملية الجيش متواصلة في مناطق شمال غربي عين الدفلى.