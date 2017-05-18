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النهار أون لاين تنشر حصريا مواعيد توزيع سكنات عدل 1

نشر يوم 2017/05/18 3023 0 أمينة لعلالي النهار أون لاين تنشر حصريا مواعيد توزيع سكنات عدل 1
تمكن موقع النهار أون لاين، من الحصول رسميا على مواعيد تسليم سكنات عدل في الولايات التي تم الإعلان عنها سابقا.

وحسب مصادر النهار، فإن التوزيع سيكون كالتالي:

العاصمة : توزيع 3300 وحدة سكنية عدل 1 يوم الثلاثاء 30ماي 

مستغانم : توزيع 444 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 21 ماي

خنشلة: توزيع 657 وحدة سكنية  عدل 1 يوم  الثلاثاء  23 ماي

سكيكدة: توزيع 500 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 28 ماي

عين تيموشنت: توزيع 224 وحدة سكنية عدل 1 يوم الخميس 25 ماي  

سيدي بلعباس : توزيع 732 وحدة سكنية عدل 1 يوم السبت 27 ماي

للتذكير، كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم توزيع سكنات عدل على المكتتبين نهاية الشهر الجاري.

 

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