النهار أون لاين تنشر حصريا مواعيد توزيع سكنات عدل 1

وحسب مصادر النهار، فإن التوزيع سيكون كالتالي:

العاصمة : توزيع 3300 وحدة سكنية عدل 1 يوم الثلاثاء 30ماي

مستغانم : توزيع 444 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 21 ماي

خنشلة: توزيع 657 وحدة سكنية عدل 1 يوم الثلاثاء 23 ماي

سكيكدة: توزيع 500 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 28 ماي

عين تيموشنت: توزيع 224 وحدة سكنية عدل 1 يوم الخميس 25 ماي

سيدي بلعباس : توزيع 732 وحدة سكنية عدل 1 يوم السبت 27 ماي

للتذكير، كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم توزيع سكنات عدل على المكتتبين نهاية الشهر الجاري.