النهار أون لاين تنشر حصريا مواعيد توزيع سكنات عدل 1

وحسب مصادر النهار، فإن التوزيع سيكون كالتالي:
العاصمة : توزيع 3300 وحدة سكنية عدل 1 يوم الثلاثاء 30ماي
مستغانم : توزيع 444 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 21 ماي
خنشلة: توزيع 657 وحدة سكنية عدل 1 يوم الثلاثاء 23 ماي
سكيكدة: توزيع 500 وحدة سكنية عدل 1 يوم الأحد 28 ماي
عين تيموشنت: توزيع 224 وحدة سكنية عدل 1 يوم الخميس 25 ماي
سيدي بلعباس : توزيع 732 وحدة سكنية عدل 1 يوم السبت 27 ماي
للتذكير، كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم توزيع سكنات عدل على المكتتبين نهاية الشهر الجاري.
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