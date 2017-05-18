تقديم الأستاذ الجامعي المتهم بالرشوة والابتزاز أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة

يمثل حاليا الأستاذ الجامعي، الذي تم توقيفه بحر هذا الأسبوع بتهمة الرشوة والابتزاز، الأمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وكانت مصالح الأمن بدالي ابراهيم في العاصمة أوقفت يوم الثلاثاء الماضي، الأستاذ الجامعي، متلبسا بتسلم رشوة من أحد طلبته، مقابل تضخيم معدل نقاطه.

وحسب مصادر النهار أون لاين فان الشرطة أوقفت المشتبه فيه بعد تقدم إحدى طالباته بشكوى، وبعد تحريات الشرطة وجمع أدلة مادية أفضت إلى إدانة الاستاذ.

وأضافت مصادرنا أن الأستاذ الذي يدرس مقياس معايير محاسبية في تخصص علوم تجارية ومحاسبة، قد جرى توقيفه في حالة تلبس بتعاطي رشوة، بعدما أوقع به طالب، تعرض للابتزاز من طرف الأستاذ.

وتفيد المعطيات التي تحوزها النهار أونلاين، أن عددا من الطلبة اشتكوا لرئاسة الجامعة بشأن تعرضهم لابتزاز من طرف أحد الأساتذة، الذي كان يطالبهم بإحضار مبلغ 10 آلاف دينار مقابل تعديل علاماتهم المتحصل عليها في الامتحانات، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الأمن التي نصبت كمينا له، من خلال تصوير مجموعة من الأوراق النقدية، وأوقعت به في حالة تلبس.

وقد جرى تصوير الأستاذ خلال عملية تسلمه للنقود، قبل أن ينقض عليه عدد من عناصر الأمن، ليتم اقتياده لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

في انتظار صدور قرار وكيل الجمهورية في حق المتهم لأجل إحالته أمام قاضي التحقيق بخصوص التهمة الموجهة إليه.