الافلان يخسر 3 مقاعد في النتائج النهائية لتشريعيات 2017

أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل4 ماي الماضي، والتي أسفرت عن خسارة حزب جبهة التحرير الوطني ل3 مقاعد وزيادة مقعد إضافي لكل من تحالف حركة مجتمع السلم وتجمع أمل الجزائر بالإضافة لاسترجاع الجبهة الوطنية الجزائرية لمقعدها الوحيد.

وعلى إثر هذه النتائج النهائية، يصبح في رصيد حزب جبهة التحرير الوطني 161 مقعد، بعد ما كان يحوز على 164 مقعد، في حين أصبح في رصيد كل من تحالف حركة مجتمع السلم 34 مقعد، وتجمع أمل الجزائر 20 مقعد.

أما الجبهة الوطنية الجزائرية، فأصبح لديها مقعد واحد بالمجلس الشعبي الوطني.

ويذكر ان المجلس الدستوري، قد أعلن عن فإن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8.225.223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35.37 بالمائة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1.757.043، في حين بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6.468.180 .