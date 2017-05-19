التحقيق مع رئيسي شباب باتنة ودفاع تاجنات بتهمة الرشوة

حاول رئيس شباب دفاع تاجنات طاهر قرعيش تقديم رشوة إلى لاعبين من شباب باتنة من أجل ترتيب المباراة التي ستجمع فريقيهما غدا السبت برسم الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وبدورهما أبلغا الرئيس فريد نزار

وقد أبلغ رئيس شباب باتنة، نزار مصالح الأمن بمحاولة رئيس منافس فريقه غدا السبت دفاع تاجنانت، رشوة لاعبين من باتنة لتسهيل مهمة فوز تاجنات، ليتم إقتياد المتهم قرعيش إلى مقر الامن سريانة بباتنة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله كما أدلى نزار هو الأخر بأقواله ولا يزال التحقيق متواصلا إلى حد الآن.