الأمن يعتقل مجهولا يرتدي جلبابا قرب مقر مجمع النهار

شهدت منطقة النشاطات بالسعيد حمدين بالعاصمة، وتحديدا أمام مدخل حديقة الحيوانات وعلى بعد أمتار من محيط مجمع النهار، استنفارا أمنيا غير مسبوق، بعد توقيف شخص مشتبه به، كان يرتدي زيا نسويا.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن المشتبه به الموقوف كان يرتدي جلبابا ويقوم بحركات مريبة، جعلت بعض المواطنين يرتابون فيه، ويقوموا بتبليغ مصالح الأمن التي تدخلت على الفور.

وتظهر صور ولقطات فيديو مصورة تمكنت النهار أونلاين من الحصول عليها كيف قام إثنان من عناصر الشرطة بالزي الرسمي باقتياد المشتبه به، فيما كان يرتدي زيا نسويا يشبه الجلباب.

وفيما لم ترد أي معلومات بشأن هوية الموقوف، ولا أسباب قيامه بارتداء الزي النسوي، علمت النهار أونلاين، أن المشتبه به تم اقتياده الى مقر للشرطة للتحقيق معه.

ولم تستبعد مصادر تحدثت للنهار أونلاين أن يكون للحادثة خلفية ذات صلة بالإرهاب، وهو ما يكون قد أثار جوا من الرعب وسط زوار حديثة التسلية ببن عكنون.

غير أن مصادر أخرى، ربطت بين موقع توقيف المشتبه به، وتحديدا بمدخل الحديقة وليس بداخلها، مضيفة أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الموقوف كان بصدد الترصد لزوار الحديقة، وأن هدفه أو أهدافه قد تكون في موقع آخر بمحيط موقع الحادثة.