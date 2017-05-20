الجزائر تستدعي السفير المغربي وتطالب بالاعتذار في قضية شرف دبلوماسية جزائرية

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن مساهل أبلغ السفير المغربي، احتجاج الجزائر الشديد على تعرض دبلوماسية جزائرية شابة للتحرش من طرف أعضاء وفد دبلوماسي مغربي، خلال مشاركتهم في أشغال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، المنعقد في سان فانسانت والغرينادين.

وأوضح البيان أن "هذه الاستفزازات" ضد الدبلوماسية الجزائرية الشابة، وصلت إلى حد قيام سلطات سان فانسانت والغرينادين بضمان الحماية المقربة لها.

وشدد مساهل أمام السفير المغربي، على أن مثل هذا التصرف المنافي لأدنى قواعد السلوك، والمخل بآداب التعامل الديبلوماسي وأعرافه، يعتبر غير مقبول من طرف الجزائر.

وبحسب البيان، فإن الجزائر قد أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة، بكافة تفاصيل وحيثيات الحادثة، ليضيف البيان أن مساهل أبلغ السفير المغربي بأن الجزائر تنتظر من سلطات الرباط اعتذارات بشأن ما حصل.

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