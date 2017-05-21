سقوط مروحية عسكرية في حمر العين بتيبازة

خلف، سقوط مروحية عسكرية مقتل ثلاثة من طاقمها الذين كانوا على متنها، مساء اليوم الأحد باحدى مزارع حمر العين بولاية تيبازة.

وحسب المعلومات المتوفرة فان المروحية العسكرية انفجرت بعد ملامستها لعمود كهربائي ذو ضغط عالي، في مزرعة الرطل التي تبعد بـ3 كلم عن حمر العين بولاية تيبازة، ما أدى الى هلاك ثلاثة أفراد من طاقمها.

يذكر أن الحوامة تابعة للقوات البحرية خرجت في مهمة الى بوهارون لتصطدم في بعمود كهربائي في طريقها للعودة الى الجزائر العاصمة، وهي من نوع ميرلين EH101 أو أغستاوستلاند AW101، مخصصة لعمليات البحث والانقاذ.

أما عن رتب الضحايا فاحدى العسكريين برتبة مقدم وآخر برتبة نقيب وثالث لم يتعرف على جثته لاحتراقه الكامل.

من جهتها هرعت سيارات الاسعاف لمكان الحادث، أين قامت المصالح الأمنية بفرض طوق أمني على كل مداخل المنطقة.

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