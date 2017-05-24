زطشي يلغي قرار روراوة ويسمح بعودة اللاعبين الأجانب إلى البطولة الوطنية

وجاء القرار الذي اتخذه زطشي بعد قيلمه بإلغاء القانون الذي سنه رئيس الإتحادية الأسبق محمد روراوة والذي يمنع الأندية المحترفة لكرة القدم من إنتداب اللاعبين الأجانب للبطولة الوطنية، حيث قرر زطشي السماح للأندية المحترفة باستقدام اللاعبين الأجانب، محددا عدد اللاعبين الأجانب المسموح بانتدابهم بلاعبين اثنين بالنسبة لكل فريق.

من جهة أخرى صادق المكتب الفيدرالي للفاف على تفعيل المديرية الوطنية للمراقبة المالية والتسييير.

وجاءت كل هذه القرارات ضمن الإصلاحات الرياضية التي يعمل عليها الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي للنهوض بالكرة القدم الجزائرية.