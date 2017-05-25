عبد المجيد تبون يتسلم رسميا مهامه الجديدة كوزير أول

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين أمس الأربعاء عبد المجيد تبون في منصب وزير أول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف البيان أنه "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا".