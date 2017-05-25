الرئيس بوتفليقة ينهي مهام 14 وزيرا ويعين 4 ولاة في حكومة تبون

وحمل التغيير الحكومي الجديد إنهاء مهام 11 وزيرا ويتعلق الأمر بوزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، وكذا ووزير الاتصال حميد قرين، ووزير السياحة عبد الوهاب نوري، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، بالإضافة إلى ووزيرة التضامن مونية مسلم والوزيرة المنتدبة للسياحة طغابو ووزير مدير ديوان الوزير الأول مصطفى رحيال.

كما أنهى بوتفليقة مهام وزير المالية أحمد بابا عمي، ووزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي محمد الغازي، ووزير الوارد المائية عبد القادر واعلي، كذا إنهاء مهام عبد المعتصم بوضياف الذي شغل منصب وزير الاقتصاد الرقمي والتي تم إلحاقها بوزارة البريد والتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأبقى الرئيس بوتفليقة على 12 وزيرا من حكومة سلال السابقة ويتعلق الأمر بكل من على نور الدين بدوي في منصبه وزيرا للداخلية، والطيب لوح وزيرا للعدل، ونورية بن غبريط وزيرة للتربية، بالإضافة إلى محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعزالدين ميهوبي وزيرا للثقافة، وكذا الهادي ولد علي وزيرا للشباب والرياضة، والإبقاء على عبد القادر وتعيينه وزيرا للخارجية مع إنهاء مهام رمطان لعمامرة من على رأس الخارجية.

كما جدد الرئيس الثقة في وزيرة للبريد والاتصالات هدى فرعون وزيرا للتعليم العالي الطاهر حجار، ووزيرا للتكوين المهني محمد مباركي، وطاهر خاوة الذي عينه في منصبه السابق العلاقات مع البرلمان، خلفا لغنية إيداليا التي تم تعيينها على رأس وزارة التضامن، وكذا عودة حسين نسيب إلى منصبه السابق وزارة الموارد المائية.

وعين رئيس الجمهورية والي ولاية وهران عبد الغاني زعلان وزيرا للنقل والأشغال العمومية ووالي ولاية عنابة وزيرا للسكن، ووالي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي وزيرا للفلاحة، كما تم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال جمال كعوان الذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

وتعيين بدة محجوب وزير الصناعة والمناجم، ومصطفى قيتوني في منصب وزير الطاقة والذي يشغل حاليا منصب مدير شركة سونلغاز، وتعيين مختار حزبلاوي وزيرا للصحة والسكان، ومسعود بن عقون وزيرا للسياحة، وتعيين الصحافية الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة.

كما تم تعيين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية الذي كان يشغل منصب المدير العام للضرائب خلفا لبابا عمي، وتعين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، ووالي ولاية تلمسان وزيرا للتجارة، وعين أحمد النوي أمينا عاما للحكومة.

القائمة الرسمية لأعضاء الحكومة:

- وزير أول: عبد المجيد تبون

- نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح

- وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل

- وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي

- وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح

- وزير المالية: عبد الرحمان راوية

- وزير الطاقة: مصطفى قيطوني

- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى

- وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار

- وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي

- وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي

- وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون

- وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي

- وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية

- وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة

- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي

- وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة

- وزير التجارة: أحمد ساسي

- وزير الاتصال: جمال كعوان

- وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان

- وزير الموارد المائية: حسين نسيب

- وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون

- وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي

- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي

- وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة

- وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي

من جهة أخرى وطبقا للمادة 92 الفقرة السادسة من الدستور عين رئيس الجمهورية أيضا اليوم أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.