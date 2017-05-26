السبت أول أيام رمضان في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم الجمعة، بدار الامام بالجزائر العاصمة، أن غدا السبت الموافق لـ27 ماي 2017 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1438 هجري وذلك لثبوت رؤية الهلال، بولايات النعامة، غرداية، بشار، الوادي، والاغواط.

للاشارة فإن اللجنة الوطنية للاهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء في علم الفلك.

وبالمناسبة هنأ وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى الشعب الجزائري وكافة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.