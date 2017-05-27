الجيش يوقف 3 إرهابيين ويحجز أسلحة وذخيرة في تمنراست

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بمنطقة سيلات بالقطاع العملياتي لتنمراست، من توقيف 3 إرهابيين مبحوث عنهم واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و4 مخازن، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة. وأوضح البيان، أن الأمير يتعلق بكل من ع. عيسى، س. محمود، ج. بوجمعة.

وأشار ذات البيان، إلى أن هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.