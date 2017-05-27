أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية عاجل

الجيش يوقف 3 إرهابيين ويحجز أسلحة وذخيرة في تمنراست

نشر يوم 2017/05/27 1570 0 عمر.ت الجيش يوقف 3 إرهابيين ويحجز أسلحة وذخيرة في تمنراست
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بمنطقة سيلات بالقطاع العملياتي لتنمراست، من توقيف 3 إرهابيين مبحوث عنهم واسترجاع أسلحة وذخيرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بمنطقة سيلات بالقطاع العملياتي لتنمراست، من توقيف 3 إرهابيين مبحوث عنهم واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و4 مخازن، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة. وأوضح البيان، أن الأمير يتعلق بكل من   ع. عيسى، س. محمود، ج. بوجمعة

وأشار ذات البيان، إلى أن هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا