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انتخاب بيراف رئيسا للجنة الأولمبية لعهدة ثانية

نشر يوم 2017/05/27 998 0 سميرة.ل انتخاب بيراف رئيسا للجنة الأولمبية لعهدة ثانية
انتخب مصطفى بيراف، رئيسا للجنة الأولمبية لعهدة ثانية بعدما حصل على غالية الأصوات خلال الجمعية العامة الإنتخابية التي جرت صباح اليوم بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون.

وحصل مصطفى بيراف على 80 صوتا، مقابل 45 صوتا لمنافسه عبد الحكيم ديب رئيس إتحادية ألعاب القوى، خلال أشغال الجمعية العامة الإنتخابية صباح اليوم التي عرفت بدايتها فوضى كبيرة بين رئيس الجمعية العامة الانتخابية رابح بوعريفي، وبعض أعضاء الجمعية العامة الذين رفضوا بعضا من الشروط التي أملاها عليهم، ودخل في مناوشات وملاسنات معهم ما جعله يهدد بتأجيل الجمعية الإنتخابية الى وقت لاحق

وعرفت أشغال الجمعية العامة الإنتخابية انسحاب المترشح والوزير الأسبق للشباب والرياضة سيد علي لبيب، من سباق الرئاسة بسبب الفوضى الكبيرة التي عرفتها قاعة اللجنة الأولمبية

ورغم الإنتقادات اللاذعة التي وجهت لبيراف وطريقة تسييره للجنة الأولمبية في العهدة الأولى و مطالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي انسحابه من الإنتخابات بسبب النتائج المحققة في الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو إلا أن أعضاء الجمعية العامة لم يفقدوا ثقتهم فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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