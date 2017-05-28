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الرئيس بوتفليقة ينهي مهام وزير السياحة الجديد

نشر يوم 2017/05/28 1922 0 مريم.ع الرئيس بوتفليقة ينهي مهام وزير السياحة الجديد

انهى اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام رزير السياحة الجديد مسعود بن عقون

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