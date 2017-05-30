رفع تجميد استيراد الهواتف ومواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية

وطبقا المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، وطبقاً للإعلان رقم 01/2017 للفاتح من أفريل 2017، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة السلع المعنية بنظام رخص الاستيراد، يُفتح إبتداءاً من 31 ماي 2017 من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية 14 جوان 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا.

وتشمل الحصص هذه المرة كمية لاستيراد المنتوجات للأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة والمواد التجميلية.

وأوضحت وزارة التجارة أن كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف كاملاً على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة" إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017" مقابل وصل استلام، وذلك في الآجال المحددة.

كما يمكن إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة)، إلى العنوان التالي: licences.avis3@commerce.gov.dz ويعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام.