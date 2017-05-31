مدير عام نفطال يصاب بأزمة قلبية وتعيين مسؤول بوزارة الطاقة خلفا له

وقد سارع مجلس إدارة سوناطراك الى تعيين مدير بالنيابة لنفطال، حيث وقع الاختيار على شخص مصطفي حنيفي، وهو إطار مسؤول بوزارة الطاقة، يشغل منصب مدير المحروقات بالوزارة.

وكان مدير عام نفطال حسين ريزو، قد واجه منذ يومين سلسلة من الضغوطات والانتقادات التي طالت حتى حياته الشخصية، بعد اتهامه من قبل إطارات وعمال في نفطال بالتورط في فضائح أخلاقية.

كما شهدت مختلف فروع ومقرات نفطال بكافة الولايات وقفات احتجاجية للمطالبة برحيل حسين ريزو، بعد رواج لقطات مصورة ضمن فيديو، يصور جلسة لواط بين شاذين، قيل إن أحدهما هو مدير عام نفطال.