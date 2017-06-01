الجزائر تقرر استقبال اللاجئين السوريين بعد طردهم من المملكة المغربية

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي بإسم وزارة الشؤون الخارجية بن على الشريف، أنه تم اليوم بمقر الوزارة إستقبال مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حمدي بخاري، وتم إبلاغه بقرار الذي اتخذ من طرف السلطات العليا الجزائرية لاستقبال اللاجئين السوريين العالقين في الحدود الجزائرية المغربية بعد طردهم من المغرب من 17 أفريل الفارط.

وأكد الناطق بإسم الخارجية الجزائرية أن قرار إستقبال اللاجئين السوريين منهم إمرأة حامل وأطفال لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن هذه الالتفاتة الإنسانية من الجزائر لإخواننا السوريين يعكس الوضع الصعب لهؤلاء اللاجئين على الحدود المغربية، حيث سيتم إستضافتهم وإسكانهم وتوفير الرعاية المناسبة وتمكينهم من الإنضمام إلى العائلات السورية الأخرى في حال رغبوا في ذلك.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن قرار الجزائر في إستضافة هؤلاء اللاجئين السوريين، يؤكد مدى التضامن الجزائريين مع الشعب السوري الشقيق وهو ما جعلها تستضيف منذ بداية الأزمة في هذا البلد الشقيق، أكثر من أربعين ألف لاجئ سوري، والذين حصلوا على مرافق للإقامة، حرية التنقل، والتعليم، والحصول على الرعاية الطبية والسكن وممارسة الأنشطة التجارية".