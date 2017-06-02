القضاء على ارهابيين اثنين ببوقرة في البليدة

تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ارهابيين اثنين، بمنطقة بوقرة بولاية البليدة.

وحسب ما علمت النهار فإن العملية جاءت إثر عملية بحث وتمشيط أعقبت الإعتداء الإرهابي، الذي لحق بأفراد الدرك الوطني، أول أمس الأربعاء.

ويشار إلى أن عملية البحث والتمشيط لاتزال متواصلة بالمنطقة.

ويذكر أن دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، تعرضت يوم الأربعاء 31 ماي 2017 في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، أسفر هذا الاعتداء عن إصابة أربعة عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، بتطويق وتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المجرمين.