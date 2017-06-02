تحديد هويتي الإرهابِيَيْن المقضي عليهما بالبليدة وحجز رشاشين وكمية من الذخيرة

تم اليوم الجمعة، تحديد هويات الإرهابيين المقضى عليهم بمنطقة بوقرة بولاية البليدة.

وعلمت مصادر النهار أن الارهابيين المقضى عليهم هما كل من "شارف عبد الرحمان" المكنى "المسيلي" و" نواري محمد بشير"، وهذا بعد عملية بحث وتمشيط نفذها عناصر الجيش الوطني الشعبي.

واسفرت العملية عن حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

ويذكر أن دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، تعرضت يوم الأربعاء 31 ماي 2017 في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، أسفر هذا الاعتداء عن إصابة أربعة عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، بتطويق وتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المجرمين.