بلاغ عن وجود قنبلة يوقف رحلة الجزائر روما بمطار هواري بومدين

أفادت مصادر النهار اليوم الجمعة، أن رحلة تضمن خط الجزائر روما للخطوط الإيطالية تم وقفها بمطار الجزائر.

.وجاء قرار وقف الرحلة بعد تهديد أحد المسافرين لربان الطائرة، كما تم الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها، حيث أبعدت الطائرة عن المطار إلى المدرج 23 بغرض التفتيش

ومن جهتها قامت مصالح الشرطة بإجلاء المسافرين من الطائرة عبر حافلات، وباشرت عملية تفتيش لطائرة الخطوط الجوية الإيطالية والتي أكدت عدم وجود أي قنبلة على متن الطائرة، مما يبين أن البلاغ كان كاذبا.

وعرفت مصالح الحماية المدنية بمطار هواري بومدين حالة استنفار قصوى بعد هذا البلاغ.

وللإشارة فإن الأجهزة الأمنية الجزائرية تعاملت باحترافية مع البلاغات التي وردتهم، كما أن منظمة الطيران العالمية تلزم بالتعامل إجباريا مع أي بلاغ.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقات لتحديد هوية صاحب البلاغ الكاذب.