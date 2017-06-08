وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام

وسجلت نتائج نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي دورة 2017 ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، حيث أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة النجاح في امتحان السانكيام بلغت 89.38 بالمائة، كما أوضحت أن نسبة الإنتقال بلغت هذه السنة 93.91 بالمائة.