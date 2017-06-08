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وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام

نشر يوم 2017/06/08 18559 0 أمينة لعلالي وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام
أفرجت وزارة التربية الوطنية، ظهيرة اليوم الخميس، على نتائج شهادة التعليم الإبتدائي على الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقاتhttp://cinq.onec.dz .

وسجلت نتائج نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي دورة 2017 ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، حيث أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة النجاح في امتحان السانكيام بلغت 89.38 بالمائة، كما أوضحت أن نسبة الإنتقال بلغت هذه السنة 93.91 بالمائة.

 

 

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