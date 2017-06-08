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نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية بولاية إيليزي بداية من اليوم

نشر يوم 2017/06/08 1252 0 حمزة عساس نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية بولاية إيليزي بداية من اليوم
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من أمطار رعدية محلية مرتقبة بولاية إيليزي، بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية ليلة الغد.

.هذا وستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 30 ملم محليا حسب ذات النشرية 

 

 

 

 

 

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