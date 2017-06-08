بحث
|
بحث متقدم
أغلق البحث
الوطني
الحدث
المجتمع
الرياضة
الاقتصاد
العالم
أخبار عربية
حديث الشبكة
ألبوم الصور
التطبيق الإلكتروني
البث الحي
النسخة المصور PDF
صفحتنا على فيسبوك
حسابنا على تويتر
أغلق
النسخة المصورة
على هاتفك
فيسبوك
البث الحي
الفيديو
العالم الآن
الاستخبارات الإيرانية.. منفذو هجوم طهران إيرانيون انضموا لداعش في العراق
مقتل 3 عناصرمن طالبان في انفجار بأفغانستان
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا
الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص جدد في إطار التحقيق في هجوم لندن
إندلاع أعمال شغب وسقوط قتلى وجرحى داخل سجن في المكسيك
إنفجار عبوة ناسفة داخل السفارة الأمريكية بالعاصمة الأكرانية كييف
كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ أرض بحر
العثور على حطام طائرة الجيش الميانماري المفقودة وإنتشال 3 جثث من مياه البحر
بالفيديو.. لحظة اعتداء كاتدرائية نوتردام بباريس
المانيا تتعاطف مع قطر.. وتعتبر القطيعة محاولة لعزلها
وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام
الرئيسية
◂
عاجل
◂
نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية بولاية إيليزي بداية من اليوم
نشر يوم 2017/06/08
1252
0
حمزة عساس
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من أمطار رعدية محلية مرتقبة بولاية إيليزي، بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية ليلة الغد.
#الجزائر
#أمطار رعدية
#ايليزي
#نشرية خاصة
#الأحوال الجوية
.هذا وستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 30 ملم محليا حسب ذات النشرية
التعليقات
0
المجموع:
| عرض:
أضف تعليقك
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد/الولاية
أنت/ تكتب رد إلى:
Cancel
أضف تعليقاتك:
من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:
الصورة:
الكود:
طالع أيضا
نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية بولاية إيليزي بداية من اليوم
وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام
الإعلان عن نتائج السانكيام غدا الخميس
نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية على منطقة القبائل وولايات الشرق
بلاغ عن وجود قنبلة يوقف رحلة الجزائر روما بمطار هواري بومدين
تحديد هويتي الإرهابِيَيْن المقضي عليهما بالبليدة وحجز رشاشين وكمية من الذخيرة
القضاء على ارهابيين اثنين ببوقرة في البليدة
الجزائر تقرر استقبال اللاجئين السوريين بعد طردهم من المملكة المغربية
وزارة الدفاع تصدر بيانا حول الاعتداء الارهابي الذي استهدف دورية للدرك بالبليدة
هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب بسكرة
الأكثر قراءة
↸ 73014
اجراء جديد للرّاغبين في دخول الأراضي التونسية برّا
↸ 61725
وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام
↸ 44285
ما حقيقة المشروب الذي يتناوله رامز جلال في برنامجه
↸ 37528
من نجم ستار أكاديمي إلى مجند في صفوف داعش الإرهابي
↸ 25557
بن غبريط لـ "النهار": نسبة النجاح في شهادة التعليم الإبتدائي بلغت %80
↸ 17506
سقوط حافلة لنقل المسافرين في البحر بتيبازة
↸ 12608
بالصور.. كيف تستعدّ دنيا بطمة للولادة
↸ 12363
الجزائر تجمد إجراءات نقل الرعايا السوريين بعد رفض المغرب إطلاق سراحهم
↸ 11964
الخميس 08 جوان 2017
↸ 9689
تسويق سيارة "غولف7" الجزائرية بـ 299 مليون سنتيم
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
في متناول الجميع
مقبولة ومنطقية
مرتفعة جدا
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا
⥳ 16
وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام
⥳ 7
بريد الجزائر يدعو الزبائن المتأخرين إلى التّسجيل للحصول على البطاقات الذهبيّة
⥳ 4
فتنة بوزارة الشؤون الدينية بسبب سيارات بـ«الفاسيليتي» للأئمة
⥳ 4
بن غبريط لـ "النهار": نسبة النجاح في شهادة التعليم الإبتدائي بلغت %80
⥳ 4
اجراء جديد للرّاغبين في دخول الأراضي التونسية برّا
⥳ 2
تسويق سيارة "غولف7" الجزائرية بـ 299 مليون سنتيم
⥳ 2
وضعية سريع غليزان تزداد تعقيدا رغم فوزه على المولودية
⥳ 1
الخميس 08 جوان 2017
⥳ 1
مواضيع البيام والسانكيام لم تُسّرب
⥳ 1
سنتكفل بجميع مسافري القطرية المتجهين إلى السعودية والإمارات
التعليقات 0
أضف تعليقك