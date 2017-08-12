"ولد عباس": "سنقضي على المحسوبية في الأفلان"

في ندوة صحفية بالعاصمة، ذكر، ولد عباس، أنّ التعيينات في الجبهة ظلت تعتمد على ما سماهما "المعريفة" و"النسوبية"، ما فرض إعادة تفعيل التعليمة رقم 12 حسب المتحدث، والتي تعمل على إعادة الهبية للقاعدة والمناضلين.

وفي مستهلّ اجتماع مع مناضليه، طالب قائد "الأفلان" بضرورة تطبيق التعليمة رقم 12، التي تهدف في الأساس إلى إعادة الأهمية لمناضلين تمّ الإستغناء عنهم في السنوات الأخيرة، مضيفا أنّ "الحزب كان يمرّ بظروف خاصة"

انتصار الجبهة في المحليات "جدّ ضروري"

أكّد، ولد عباس، على ضرورة التعبئة الشعبية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، أين دعا إلى حتمية تكثيف العمل الجواري والتقرّب من المواطنين، مشيرا إلى أنّ الانتخابات المحلية "حدث جد هام للحزب".

واعتبر، ولد عباس، انتصار جبهة التحرير في انتخابات المجالس البلدية والولائية "أمر جد ضروري" يجب الحصول عليه بأي طريقة أو وسيلة"، حسب تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، أكّد، ولد عباس، أنّ مكاتب "الأفلان" استقبلت طلابات عديدة للانضمام إلى الحزب، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.