خاص بالنهار أون لاين.. توزيع رخص استيراد السيارات في 23 أوت

أفيد أنّ وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، سيمضي رخص استيراد 25 ألف وحدة، اعتبارا من 21 أوت، على أن يتم توزيع هذه الرخص على الوكلاء في 23 أوت الحالي، علما أنّ الوزير سبق له الإعلان عن منح هذه التراخيص في أواسط جويلية الأخير، لكن لأسباب خارجة عن نطاق اللجنة المشتركة، لم يتم تجسيد الأمر.

تراخيص سيارات أقل من 3 سنوات في الثلاثي الأول لـ 2018

تنوي وزارة التجارة منح تراخيص استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، سيكون في غضون الثلاثي الاول لسنة 2018.

وكانت وزارة التجارة رخّصت باستيراد 98.374 مركبة سنة 2016، بينما تمّ الاعلان عن السماح باستيراد الـ 25 ألف سيارة في السنة الحالية، مما يعني تحجيم حصص المتعاملين الـ 40.